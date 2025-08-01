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طهران: الشائعات حول إغلاق السفارات حرب نفسية تشنها غرفة عمليات الصهاينة

الأحد 03 أغسطس 2025 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران: الشائعات حول إغلاق السفارات حرب نفسية تشنها غرفة عمليات الصهاينة



طهران/سما/

صرح المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الايرانية، ردا على شائعات حول إغلاق السفارات الاجنبية في طهران، بأن هذا الإجراء هو حرب نفسية من "غرفة عمليات الصهاينة".

 

ونفى المكتب الإعلامي للوزارة المزاعم بشأن إغلاق السفارات الأجنبية في طهران، مؤكدا أن "هذا النوع من التلفيقات الإخبارية مصدره بعض حسابات تلغرام التابعة للنظام الصهيوني والمنافقين".

وشدد في بيانه على أن "هذا الأمر هو حرب نفسية لغرفة العمليات الإعلامية التابعة للصهاينة، ويتم بهدف إثارة الفتنة ولا أساس له من الصحة".

وبحسب وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء كانت إحدى قنوات "تلغرام" قد ادعت سابقا أن بعض الدول الغربية أغلقت سفاراتها في العاصمة الإيرانية طهران.

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