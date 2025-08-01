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الجيش المصري يعلن إسقاط مساعدات إنسانية على غزة (صور)

الأحد 03 أغسطس 2025 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش المصري يعلن إسقاط مساعدات إنسانية على غزة (صور)



القاهرة/سما/

أعلن الجيش المصري اليوم الأحد تنفيذ إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية على المناطق التي يصعب الوصول إليها برا في قطاع غزة.

 

وأوضحت القوات المسلحة المصرية اليوم، إقلاع 9 طائرات نقل عسكرية من مصر على مدار الثلاث أيام الماضية محملة بعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية؛ لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي على المناطق التي يصعب الوصول إليها برا بقطاع غزة.

 

 

وقال المتحدث العسكري إن هذه الخطوة تتزامن مع الجهود المصرية لاستمرار تدفق شاحنات المساعدات برا.

وأوضح المتحدث، أن تقديم المساعدات جاء تنفيذا "لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم كل أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين، وفي ضوء الدور المصري لمساندة سكان قطاع غزة ومحاولة بث الأمل في نفوسهم رغم الأوضاع الإنسانية المتردية".

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن المتحدث العسكري المصري إسقاط أطنان من المساعدات الغذائية من خلال 4 طائرات نقل عسكرية أقلعت من مصر، ونفذت أعمال الإسقاط الجوي على المناطق التي يصعب الوصول إليها برا بقطاع غزة، لتخفيف حدة الأوضاع المعيشية الصعبة ونقص الاحتياجات الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع.

وأشار المتحدث إلى بذل بلاده "جهودا مضنية لتقديم آلاف الأطنان من المساعدات بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة والتي بلغت نسبة مصر فيها ما يقرب من 80% من إجمالي المساعدات المقدمة منذ اندلاع الأزمة".

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