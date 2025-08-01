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غزة: 36 شاحنة مساعدات فقط دخلت القطاع السبت

الأحد 03 أغسطس 2025 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: 36 شاحنة مساعدات فقط دخلت القطاع السبت



غزة/سما/

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن 36 شاحنة مساعدات إنسانية فقط دخلت أراضي القطاع يوم السبت، مؤكدا أن المجاعة تفتك بأطفال غزة وسط صمت عالمي مخز.


وجاء في بيانه: "دخل إلى قطاع غزة السبت 36 شاحنة مساعدات إنسانية فقط، تعرضت غالبيتها للنهب والسرقة نتيجة حالة الفوضى الأمنية التي تكرسها الاحتلال الإسرائيلي بشكل منهجي ومتعمد، ضمن ما بات يعرف بسياسة "هندسة الفوضى والتجويع".


وأضاف البيان: "الاحتياجات الفعلية اليومية لقطاع غزة لا تقل عن 600 شاحنة من المواد الإغاثية والوقود لتلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة للقطاعات الصحية والخدماتية والغذائية في ظل الانهيار الكامل للبنية التحتية بسبب حرب الإبادة الجماعية".

كما أدان "استمرار جريمة التجويع وإغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية"، متهما إسرائيل والدول المنخرطة معها في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وداعيا إلى فتح المعابر فورا وإدخال المساعدات وحليب الأطفال بكميات كافية.

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