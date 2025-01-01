الأردن يصدر تحذيرا استثنائيا لإسرائيل

غزة / سما /

حذرت الأردن من أن خطوات الضم الإسرائيلية المحتملة في الضفة الغربية وقطاع غزة ستضر بشدة بالعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، بحسب مسؤول أردني كبير، نقلته قناة "كان ريشت بي" صباح اليوم.

وبحسب المصدر، فإن الأردن وعواصم أخرى في المنطقة على دراية تامة بخطاب إسرائيل بشأن الضم، وتستعد لهذا الاحتمال.

وأوضح المسؤول الرفيع أن "الأردن يرفض رفضًا قاطعًا أي خطوة تسعى إلى ضم غزة أو الضفة الغربية، وكلاهما جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية".

وأضاف أن مثل هذه الخطوات قد "تؤدي إلى انهيار حل الدولتين وتضر بعلاقات إسرائيل مع الدول العربية".