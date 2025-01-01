رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الأحد، في عناوينها الرئيسية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 60,435، منذ بدء عدوان الاحتلال الاسرائيلي في السابع من تشرين الأول 2023.

كما عنونت الصحف، توالي عزم عدة دول الاعتراف بدولة فلسطين.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

- لازاريني: مجاعة غزة نتيجة لاستبدال منظومة الأمم المتحدة بمؤسسة ذات دوافع سياسية

- شهيد و7 إصابات في هجوم للمستوطنين على بلدة عقربا واستشهاد مواطن قهرا بمخيم نور شمس وثلاث إصابات إثر دعسهم بآلية عسكرية في جنين

- الوزير عساف: الإعلام الرسمي في قلب الحدث دعما للأسرى وأبناء شعبنا في غزة

- نائب سابق لرئيس الموساد: "ما نقوم به في غزة إبادة جماعية"

- ألمانيا ترى التقدم المحدود في إيصال المساعدات الى غزة "غير كافٍ"

- رئيس غانا يعلن تقديم مساعدة لغزة

- رئيسة سلطة جودة البيئة لـ"الحياة الجديدة": فلسطين تتعرض لإبادة بيئية وغزة نموذج صارخ

- الحكومة تناشد المجتمع الدولي الوقوف عند مسؤولياته والضغط لفتح المعابر مع قطاع غزة

- ماليزيا تدعو لتحقيق دولي في مقتل 1300 فلسطيني من طالبي المساعدات بغزة

* "الأيام":

- 96 شهيدا.. غالبيتهم من منتظري المساعدات ومجزرة جديدة قرب "زكيم"

- ويتكوف: لا توجد مجاعة في غزة ونعتمد صيغة جديدة لإنهاء الحرب

- سموتريتـش يدعو إلى الإبادة الكاملة ردا على نشر مقاطع الأسرى الإسرائيليين

- شهيد وإصابات برصاص مستوطنين في عقربا إقامة بؤرة جديدة شرق بيت لحم وقطع أشجار في فرخة

- سيناتـور أميركي: غــــزة تحولت إلى "جحيم على الأرض"

- اعتقال فلسطيني قرب طولكرم بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن

- تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تضامنا مع غزة

- مستشار سابق للشاباك: حرب غزة غطاء لمخطط تغيير ديمغرافي وتهجير الفلسطينيين

* "القدس":

- القتل تجويعا... يوميات غزة الدامية

- 900 ألف طـفـل يعانـون درجات متفـاوتة من سوء التغذية

- شهيد و8 مصابين خلال هجوم للمستوطنين على عقربا

- دعوات لأوسع مـشـاركـة بفعاليات اليوم العالمي نصرة لغزة والأسرى

- لامي: إطلاق النار على منتظري المساعدات أمر مقزز

- ماليزيا تدعو لتحقيق دولـي في مقتل 1300 من طالبي المساعدات