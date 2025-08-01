  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سوء التغذية ينهش أطفال غزة.. مريم تفقد أكثر من نصف وزنها وحياتها في خطر (صور وفيديو)

السبت 02 أغسطس 2025 10:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
سوء التغذية ينهش أطفال غزة.. مريم تفقد أكثر من نصف وزنها وحياتها في خطر (صور وفيديو)



غزة/سما/

فقدت الطفلة الفلسطينية مريم دواّس (9 أعوام) أكثر من نصف وزنها بسبب ظروف الحرب والحصار في قطاع غزة، في وقت تحذر فيه منظمات أممية من تفاقم أزمة سوء التغذية بين الأطفال.

وتجلس مريم إلى جانب والدتها مدللة (33 عاما) في حي الرمال بمدينة غزة، بينما تروي الأم أنها تعيش مع أسرتها في مخيم للنازحين شمالي القطاع، مؤكدة أن ابنتها لم تكن تعاني من أي مرض قبل الحرب، إذ كان وزنها يبلغ 25 كيلوغراما قبل أن يتراجع الآن إلى 10 كيلوغرامات فقط.

 

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت، في 27 يوليو/تموز الماضي، من وصول معدلات سوء التغذية في قطاع غزة إلى مستويات خطيرة، في ظل استمرار الحرب والحصار الذي يهدد حياة مئات الآلاف من السكان، ولا سيما الأطفال.

  

 

 

الأكثر قراءة اليوم

سي إن إن: الكشف عن سيناريوهات نتنياهو إذا رفضت "حماس" وقف إطلاق النار

مصادر تشير لـ"رويترز" إلى الدول التي قد تنضم لاتفاقيات السلام مع "إسرائيل" بوساطة أمريكية

قائد إسرائيلي سابق: نقترب من كارثة مع بقائنا في غزة

فيديو الأسير دافيد يصدم الإسرائيليين..

أزمة ثقة تعصف برئيس الأركان الإسرائيلي ومصادر تقول: زامير يملك رصاصة واحدة لا نعرف متى وكيف سيطلقها

خبير يفجر مفاجأة: هكذا تتلاعب إسرائيل وامريكا بالطقس وتفتعلان الجفاف في ايران

الجيش يزعم: اعتقلنا مقاتلين في بيت حانون شمال القطاع

الأخبار الرئيسية

20250802083658

مقترح أميركي–إسرائيلي: مهلة لحماس لنزع السلاح والإفراج عن الأسرى وإدارة أميركية لغزة

688e2e9f4c59b75ffb217353

معاريف تكشف ما دار بين ويتكوف وعائلات الأسرى.. هجوم شرس على حكومة نتنياهو وتصريح صادم

688e35694c59b7606e2a6d2e

إسرائيليون يخافون العودة إلى غلاف غزة: "حماس لم تهزم والأسرى لم يعودوا وأصوات الانفجارات تسمع"

20250802064918

جنرال بالاحتياط ونائب سابق لرئيس الموساد: "ما نقوم به في غزة إبادة جماعية"

3-7-730x438

الأونروا: مجاعة غزة نتيجة لاستبدال منظومتنا بمؤسسة ذات دوافع سياسية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية