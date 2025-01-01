الصحة الفلسطينية: مستشفيات غزة تغرق في بحر الإصابات وأعداد المرضى تفوق القدرة الاستيعابية

غزة/سما/

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إن الوضع الصحي في المستشفيات يزداد سوءاً

وحذرت الصحة الفلسطينية من التدهور المتسارع في الوضع الصحي داخل المستشفيات في ظل الارتفاع الحاد في أعداد الإصابات والمرضى، مؤكدة أن الطاقة الاستيعابية للمرافق الطبية باتت غير قادرة على التعامل مع الأعداد المتزايدة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن نسب إشغال الأسرة في المستشفيات الرئيسية وصلت إلى مستويات قياسية، إذ بلغت في مستشفى الشفاء 240%، وفي مستشفى الرنتيسي 210%، وفي مستشفى ناصر 180%، بينما سجل المستشفى الأهلي العربي أعلى نسبة إشغال بلغت 300%.



وجددت الوزارة نداءها العاجل للمجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والإنسانية لتوفير الدعم الفوري والفعال لمساندة القطاع الصحي بغزة.