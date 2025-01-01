  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب يكشف اسباب نشر غواصات نووية قرب روسيا

السبت 02 أغسطس 2025 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يكشف اسباب نشر غواصات نووية قرب روسيا



واشنطن/سما/

أعلن الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، أن قراره إرسال غواصات نووية كان بدافع حماية المواطنين الأمريكيين، مؤكدا على ضرورة توخي الحذر.

وقال ترامب للصحفيين: "علينا ببساطة أن نكون حذرين، لقد تم التعبير عن تهديد، ورأينا أن هذا غير مقبول، لذا يجب أن أتصرف بحذر شديد، أنا أفعل ذلك بناءً على اعتبارات تتعلق بأمن مواطنينا، و التهديد صدر عن رئيس روسيا السابق، وسنحمي شعبنا".

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة يجب أن تكون مستعدة للحالات التي يبدأ فيها الحديث عن الأسلحة النووية، وذلك عند تعليقه على تصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف.

وقال ترامب للصحفيين: "لقد تحدث عن الأسلحة النووية، وعندما يتعلق الأمر بالأسلحة النووية، يجب أن نكون مستعدين - ونحن مستعدون تماما".

وفي وقت سابق يوم الجمعة، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أصدر أوامر بإرسال غواصتين نوويتين إلى "مناطق ذات صلة" بعد تصريحات مدفيديف.

وكان مدفيديف قد كتب في 28 يوليو الماضي على منصة "إكس" أن ترامب، بتهديده روسيا وتصريحاته حول تقليص مهلة التسوية الأوكرانية، لا ينبغي أن ينسى أن أي إنذار نهائي يشكل خطوة نحو الحرب.

وفي 31 يوليو، حذر مدفيديف ترامب من نسيان "اليد الميتة"، وذلك في تعليق على قناة تلغرام الخاصة به حول تصريحات الزعيم الأمريكي عن الاقتصاد الروسي والانتقادات الموجهة إليه.

ويُشار إلى أن مصطلح "اليد الميتة" كان يُستخدم في الغرب خلال الحرب الباردة للإشارة إلى النظام السوفيتي "بيريمتر" الذي يضمن ردا نوويا شاملا مضمونا في حالة تعرض الاتحاد السوفيتي للعدوان.

وكان ترامب قد عبر سابقا في حسابه على "تروث سوشيال" عن رأي سلبي بشأن اقتصادات روسيا والهند واصفا إياها بـ"الميتة"، كما وجه انتقادات لمدفيديف.

#ترامب #ميدفيديف #روسيا #امريكا #غواصات

الأكثر قراءة اليوم

وزير الخارجية المصري في واشنطن: نزع سلاح حماس مقابل الدفع نحو دولة فلسطينية

إعلام إسرائيلي: زامير يفكر الاستقالة

المبعوث الاميركي ويتكوف يصل إلى مركز توزيع المساعدات في رفح

سي إن إن: حماس توقفت عن المشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة

استطلاع معاريف : خروج غانتس وصعود أيزنكوت وبنيت وخوف اليهود من السفر للخارج

بقيادة الأردن ..لأول مرة تنضم هذه الدول إلى إسقاط المساعدات جواً على غزة

إعلام عبري يروج لوثيقة بـ "توقيع مصر والسعودية" حول استبعاد حماس من حكم غزة

الأخبار الرئيسية

غزة : عشرات الشهداء وتراجع الدبابات شرق غزة وإعدام منتظري المساعدات يتصاعد ..

688d4d5c42360476157662e4

ترامب: نريد إطعام الناس في قطاع غزة

688d4aad423604445c1bc1dc

أزمة ثقة تعصف برئيس الأركان الإسرائيلي ومصادر تقول: زامير يملك رصاصة واحدة لا نعرف متى وكيف سيطلقها

688d58af4c59b76ab06cbeec

مصادر تشير لـ"رويترز" إلى الدول التي قد تنضم لاتفاقيات السلام مع "إسرائيل" بوساطة أمريكية

688d0faa42360444523aaeb6

زامير يتحدث عن نقاط ضعف في الجيش الإسرائيلي وتآكل في قواته و"فخ حماس"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية