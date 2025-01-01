ترامب يكشف اسباب نشر غواصات نووية قرب روسيا

واشنطن/سما/

أعلن الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، أن قراره إرسال غواصات نووية كان بدافع حماية المواطنين الأمريكيين، مؤكدا على ضرورة توخي الحذر.

وقال ترامب للصحفيين: "علينا ببساطة أن نكون حذرين، لقد تم التعبير عن تهديد، ورأينا أن هذا غير مقبول، لذا يجب أن أتصرف بحذر شديد، أنا أفعل ذلك بناءً على اعتبارات تتعلق بأمن مواطنينا، و التهديد صدر عن رئيس روسيا السابق، وسنحمي شعبنا".

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة يجب أن تكون مستعدة للحالات التي يبدأ فيها الحديث عن الأسلحة النووية، وذلك عند تعليقه على تصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف.

وقال ترامب للصحفيين: "لقد تحدث عن الأسلحة النووية، وعندما يتعلق الأمر بالأسلحة النووية، يجب أن نكون مستعدين - ونحن مستعدون تماما".

وفي وقت سابق يوم الجمعة، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أصدر أوامر بإرسال غواصتين نوويتين إلى "مناطق ذات صلة" بعد تصريحات مدفيديف.

وكان مدفيديف قد كتب في 28 يوليو الماضي على منصة "إكس" أن ترامب، بتهديده روسيا وتصريحاته حول تقليص مهلة التسوية الأوكرانية، لا ينبغي أن ينسى أن أي إنذار نهائي يشكل خطوة نحو الحرب.

وفي 31 يوليو، حذر مدفيديف ترامب من نسيان "اليد الميتة"، وذلك في تعليق على قناة تلغرام الخاصة به حول تصريحات الزعيم الأمريكي عن الاقتصاد الروسي والانتقادات الموجهة إليه.

ويُشار إلى أن مصطلح "اليد الميتة" كان يُستخدم في الغرب خلال الحرب الباردة للإشارة إلى النظام السوفيتي "بيريمتر" الذي يضمن ردا نوويا شاملا مضمونا في حالة تعرض الاتحاد السوفيتي للعدوان.

وكان ترامب قد عبر سابقا في حسابه على "تروث سوشيال" عن رأي سلبي بشأن اقتصادات روسيا والهند واصفا إياها بـ"الميتة"، كما وجه انتقادات لمدفيديف.