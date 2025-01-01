غزة : عشرات الشهداء وتراجع الدبابات شرق غزة وإعدام منتظري المساعدات يتصاعد ..

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٣٩ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٨٢ شهيدا منذ فجر الخميس في مختلف مناطق القطاع بينهم ٤٩ من منتظري المساعدات.

واعلنت الصحة في غزة تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينها طفلان إضافة إلى إعلان مشفى ناصر وفاة طفل جديد صباح اليوم السبت بسبب سوء التغذية.

وارتفع إجمالي عدد ضحايا المجاعة إلى ١٦٢ شهيدًا، من بينهم ٩٢ طفلًا.

وسط قطاع غزة

وارتقى خمسة شهداء ومصابون بقصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة القريناوي في دير البلح وسط قطاع غزة

والشهداء هم المواطن حامد إبراهيم القريناوي وزوجته وأبنائه الثلاثة باستهداف طائرات الاحتلال منزله.

جنوب القطاع

واستشهد ثلاثة مواطنين وإصابات جراء إلقاء قنبلة من مسيرة إسرائيلية على خيام النازحين بالقرب من مفترق الصناعة شمالي خان يونس جنوبي قطاع غزة، وهم:أحمد صلاح إسماعيل سمور وشقيقه أيوب وأنس عطا مسعود سمور.

وارتقت شهيدتان جراء قصف خيمة على بوابة سجن أصداء شمال غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة وهما رنا رمزي يحيى أبو حمرة ووالدتها هناء أبو حمرة.

ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية في محيط حي الأمل شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع

غزة والشمال

واستشهد ١٢ مواطن وتسعين مصاب من منتظري المساعدات في نتساريم جنوبي مدينة غزة وهم:إبراهيم أحمد إبراهيم اللوح ، حيدر حمادة جمعة عرفات ، أحمد محمد صلاح فهمي فورة ، نعيم حمدي عمران شملخ وابنه عمر ، إبراهيم فؤاد سليمان أبو عجوة ، أحمد عبد الرحيم أحمد عليوة ، محمد مطر حمادة عرفات ، أحمد علاء ملكة ، علام محمد أبو عودة ، عبد الرحمن خالد اللوح ومحمد ماجد خزيق.

واستشهد المواطن رائد طلعت أبو كميل بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة اليرموك بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وفي وقت سابق استشهد ثمانية مواطنين جري نقلهم للمشافي بينهم اربعة شهداء جثث متحللة مجهولة الهوية، و ٧٥ إصابة من طالبي المساعدات شمال قطاع غزة.

وانتشل مسعفون جثمان الشهيد علي رامز أحمد العطار من تحت أنقاض منزله في منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا شمال غربي قطاع غزة.

وخلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ارتقى ٣٩ شهيد بغزة والشمال بينهم ٣١ من منتظري المساعدات بزيكيم إضافة إلى

١٨ شهيد في سلسلة غارات لمواطنين حاولوا الوصول لبيوتهم شرق غزة بعد تراجع الدبابات.

ونسفت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ٨٣ مواطن احدهم انتشال و ٥٥٤ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦٠٣٣٢ شهيدًا و ١٤٧٦٥٣ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم ٩١٦٣ شهيدًا ٣٥٦٠٢ إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية من شهداء المساعدات ٥٣ شهيد وأكثر من ٤٠٠ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ١٣٨٣ شهيدًا وأكثر من ٩٢١٨ إصابة.