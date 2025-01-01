وزير الخارجية التركي يؤكد دعم تركيا لقيادة حماس

أنقرة/سما/

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال استقباله يوم الجمعة في إسطنبول وفدا من حركة "حماس" برئاسة رئيس مجلس الشورى محمد درويش، دعم أنقرة للحركة.



وأوضحت مصادر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "تاس" أن "الوزير فيدان صرح خلال اللقاء أن خطوات إسرائيل لطرد سكان غزة من أراضيهم وضم الضفة الغربية لن يتم قبولها أبدًا. كما أكد أن تركيا تدعم استمرار مفاوضات وقف إطلاق النار".

وأكد وزير الخارجية التركي أن بلاده ستواصل "تقديم أقصى درجات الدعم للقضية الفلسطينية"، وفقا لما ذكرته الخارجية التركية.

وبحسب معلومات المصادر، لفت وفد حماس الانتباه إلى "الموقف المتصلب لإسرائيل في مفاوضات وقف إطلاق النار". كما "تم التأكيد على أن حجم المساعدات الإنسانية المسموح بدخولها إلى قطاع غزة لا يلبي احتياجات المنطقة بأي حال"، وفقا لما ذكرته الخارجية التركية.