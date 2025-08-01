وزير الخارجية المصري: اتصالات مكثفة لزيادة الاعتراف الدولي بفلسطين

القاهرة/سما/

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن مصر تكثف جهودها لدفع الزخم الدولي نحو حل الدولتين للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن مؤتمر نيويورك نجح في إعادتها إلى صدارة الاهتمام الدولي

وأضاف "عبد العاطي"، في تصريحات تلفزيونية لقناة "القاهرة الإخبارية" الجمعة، أن الجهود المصرية شملت اتصالات ولقاءات مكثفة مع أطراف دولية فاعلة، ما أسفر عن نتائج إيجابية منها إعلان عدة دول اعترافها الرسمي بالدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر تشعر بالسعادة بهذا التحرك الدولي.



وأكد أن التحركات الدولية الأخيرة تجاه القضية الفلسطينية تبعث برسالة واضحة إلى الشعب الفلسطيني بأن المجتمع الدولي لا يدير ظهره لقضيته العادلة، بل يعي حجم معاناته، ويؤمن بحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وأشار الوزير المصري، إلى نقله رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، عبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي التقاه في واشنطن أمس، موضحا أن الرسالة حملت تقدير السيسي وتثمينه لدور ترامب "في السعي لحل الصراعات بالطرق السلمية وسعيه لحل الأزمة الإنسانية في غزة واهتمامه بمناقشة الوضع الإنساني في غزة".

وأوضح أن لقاءه مع نظيره الأمريكي تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، سياسيا وعسكريا واقتصاديا، بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، أبرزها الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة والسودان وليبيا ومنطقة القرن الإفريقي وسوريا ولبنان.