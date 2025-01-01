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"عظامه بارزة".. "القسام" تنشر لقطات لأسير إسرائيلي: "قررت حكومة الاحتلال تجويعهم" (فيديو)

الجمعة 01 أغسطس 2025 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
"عظامه بارزة".. "القسام" تنشر لقطات لأسير إسرائيلي: "قررت حكومة الاحتلال تجويعهم" (فيديو)



غزة/سما/

نشرت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مقطع فيديو لآثار الجوع الظاهرة على أسير إسرائيلي لديها، مبرزة تأثير الجوع والحصار على أطفال غزة.


وعرض "الإعلام العسكري" التابع لكتائب "القسام" مقطع فيديو بعنوان ترجم إلى العبرية والإنجليزية: "قررت حكومة الاحتلال تجويعهم".

وظهر في مقطع الفيديو أسير إسرائيلي "كان ينتظر أن يخرج بصفقة"، نحيل وعظامه بارزة من شح الطعام، مع لقطات تبين أطفال غزة الرضّع وهم بحالة يرثى لها من الجوع ونقص الغذاء، وتصريحات لوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرق إيتمار بن غفير يقول فيها إن ما يجب إرساله إلى غزة في المرحلة المقبلة هي القنابل، بالإضافة إلى تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جاء فيها: "إتاحة الحد الأدنى من المساعدات".


جدير بالذكر أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا" أكدت أن "المجاعة في غزة من صنع الإنسان بالكامل"، مشددة على "ضرورة السماح للأمم المتحدة، بما فيها الأونروا، بأداء عملها حتى تصل المساعدات بأمان إلى من هم بأمسّ الحاجة إليها، بما في ذلك مليون طفل جائع".

كما لفتت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن القوات الإسرائيلية "أقامت نظاما عسكريا معيبا لتوزيع المساعدات في غزة وحولت هذه العملية إلى حمام دم ومصيدة للموت".

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