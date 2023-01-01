غانتس يدعو إلى إبرام صفقة شاملة تفرج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة حتى لو تطلب ذلك “أثمانا باهظة”

القدس المحتلة / سما/

دعا رئيس حزب “معسكر الدولة” الإسرائيلي المعارض بيني غانتس، الجمعة، حكومة بنيامين نتنياهو إلى إبرام “صفقة شاملة” للإفراج عن أسراهم في غزة، حتى لو تطلب ذلك “أثمانا باهظة”، وفق تعبيره.

وقال: “في الوضع الذي نحن فيه اليوم، يجب إعادة جميع الأسرى ضمن صفقة واحدة مؤلمة، وعدم السماح لحماس بالاحتفاظ بأوراق تفاوضية للمستقبل”.

واعتبر غانتس في منشور على منصة إكس، أن هذا الخيار “هو الصحيح أمنيا وسياسيا وللمجتمع الإسرائيلي”.

وأضاف: “الأثمان ستكون باهظة، حيث سيؤخرنا إبرام صفقة في مهمة القضاء على حماس”، على حد وصفه.

وتابع: “طوال العام الماضي، كررت مرارا وتكرارا أن الوقت في صالح حماس، وضد مصلحة المحتجزين”، يقصد الأسرى بغزة.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وقبل أيام، انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع حماس بقطر، جراء تصلب مواقف تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الحرب، والأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات.

ومرارا، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

لكن نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 207 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.