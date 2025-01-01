روسيا: الاعتراف بفلسطين ساهم في الحفاظ على فرصة حل الدولتين

وكالات / سما /

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، إن اعتراف روسيا بدولة فلسطين ساهم في الحفاظ على إمكانية حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف في تصريح صحفي، أن روسيا طوّرت علاقتها مع فلسطين؛ وتعمل سفارة دولة فلسطين في موسكو منذ عام 1990.

وتابع فيرشينين: "خيار حل الدولتين يبقى الخيار الأكثر موثوقية والوحيد لحل هذا الصراع الطويل الأمد، وروسيا دعت دائما إلى التوصل إلى تسوية دائمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس قانوني دولي معروف".

ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ، مشيرا إلى أن روسيا طرحت هذه المسألة خلال لقاءات ثنائية مع المشاركين في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لدعم تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال فيرشينين: "التقينا بالعديد من المشاركين في هذا المؤتمر بما في ذلك مع ممثلي الأمم المتحدة، ولا سيما الأمين العام أنطونيو غوتيريش، وناقشنا حل الدولتين، وكيف يُمكننا تحقيق سلام حقيقي وعادل في الشرق الأوسط على أفضل وجه. هذا هدف استراتيجي، والمهمة العاجلة هي وقف إراقة الدماء، التي تحدث للأسف اليوم، لا سيما في قطاع غزة، مع سقوط عدد كبير من الضحايا، ومعاناة شديدة للسكان المدنيين".