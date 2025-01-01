مستشفى شهداء الأقصى يُحذر: الوضع كارثي بكل المقاييس

غزة / سما /

أكد مستشفى شهداء الأقصى – المحافظة الوسطى اليوم الخميس، أن الوضع داخل المستشفى كارثي بكل المقاييس ويواجه أوضاعًا صحية وإنسانية بالغة الخطورة في ظل تصاعد أعداد الجرحى والاحتياجات الطبية الطارئة، والنقص الشديد في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية.

وأوضح المستشفى، أن أعداد الجرحى بالمئات نتيجة العدوان المستمر، فيما أن قسم الطوارئ غير قادر على استيعاب الأعداد المتزايدة من الإصابات الخطيرة.

وبين، أن أقسام المبيت ممتلئة بالكامل ولا تستطيع استقبال جرحى جدد، كما أن جميع الأقسام مكتظة بالمرضى بما يفوق القدرة التشغيلية للمستشفى.

وأشار المستشفى إلى توقف العمل داخل غرف العمليات بسبب عدم توفر أسرّة مبيت، حيث ما زال عدد من المرضى داخل غرف العمليات لعدم وجود أماكن لنقلهم.

وحذرت المستشفى، من أن الوضع داخل المستشفى كارثي بكل المقاييس، ونناشد الجهات الرسمية والإنسانية والدولية التدخل العاجل لتقديم الدعم اللازم وضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية وإنقاذ الأرواح.