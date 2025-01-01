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"إسرائيل" تمدد اعتقال موظف بالسفارة التركية صور قاصرات في غرف تغيير الملابس

الأربعاء 30 يوليو 2025 06:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تمدد اعتقال موظف بالسفارة التركية صور قاصرات في غرف تغيير الملابس



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بأنه تم تمديد اعتقال موظف السفارة التركية الذي تم توقيفه للاشتباه في تصويره لقاصرات على شاطئ فريشمان في تل أبيب لمدة 3 أيام إضافية.

وقبل أيام أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت موظفا بالسفارة التركية في تل أبيب، لتصويره النساء والفتيات في غرف تغيير الملابس على شاطئ فريشمان خلسة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه تم القبض على المشتبه به عمر صفا كوسي، البالغ من العمر حوالي 29 عاما، وهو يصور فتيات في سن 13 عاما في غرف تغيير الملابس.

وطلب القنصل التركي إبقاء كوسي رهن الاحتجاز داخل مجمع السفارة، إلا أن الطلب قوبل بالرفض.

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