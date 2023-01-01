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مصر: رد رسمي على منتقدي دور القاهرة في التعامل مع أزمة غزة الإنسانية

الأربعاء 30 يوليو 2025 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: رد رسمي على منتقدي دور القاهرة في التعامل مع أزمة غزة الإنسانية



القاهرة/سما/

كشف نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان المصري خالد عبد الغفار عن تفاصيل الخطة الطبية الشاملة التي نفذتها مصر لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع.


وأكد وزير الصحة المصري أن الدولة المصرية جهزت 300 مستشفى في 8 محافظات ونشرت 150 سيارة إسعاف على الحدود لاستقبال الجرحى والمرضى، وتم نقل أعداد كبيرة منهم أثناء أوقات فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأوضح عبد الغفار في تصريحات له لبرنامج "على مسؤوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى أن الاستعدادات بدأت مبكرا مع تجهيز 37 مستشفى في المرحلة الأولى بمحافظات شمال سيناء، تشمل مستشفيات الشيخ زويد، العريش، بئر العبد، ونخل، مزودة بـ500 سرير وأحدث الأجهزة الطبية، مثل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي وأجهزة التنفس الصناعي.

وأشار إلى أن هذه الاستعدادات امتدت في نسقها الثاني لتشمل مستشفيات في بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، دمياط، الشرقية، والقاهرة الكبرى، ليصل إجمالي المستشفيات إلى 300، مع تخصيص 13 ألف سرير، 1700 وحدة عناية مركزة، و1500 عيادة حجر صحي للتعامل مع الأعداد الكبيرة من المصابين.

وأشاد وزير الصحة المصري بجهود 38 ألف طبيب وطاقم تمريض يعملون لساعات طويلة، بعضهم لمدة 12 ساعة يوميا في غرف العمليات، لإنقاذ الأطفال والمصابين من مختلف الأعمار القادمين من غزة.

ورد عبد الغفار بحدة على المنتقدين الذين يزعمون أن مصر لم تقدم شيئا لدعم القطاع، قائلا: "اللي بيتكلم عن مصر ده معملش سرير واحد، ولا يعرفون حجم ما قدمته وتكلفته، ولم يجلسوا مثل أطبائنا العظام وهيئة التمريض الذين لا ينامون لإنقاذ المصابين".

وأكد أن هذه الجهود تعكس التزام مصر الإنساني والتاريخي تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الخطة الطبية لم تقتصر على استقبال الجرحى، بل شملت توفير بيئة طبية متكاملة للتعامل مع الحالات الحرجة، مع استمرار العمل على مدار الساعة لضمان تقديم الرعاية اللازمة.

ويعيش قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، أزمة إنسانية غير مسبوقة حيث أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني وإصابة عشرات الآلاف، مع تدمير 80% من البنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة يعاني 96% من سكان غزة من انعدام الأمن الغذائي، مع تحذيرات من مجاعة وشيكة نتيجة نقص الغذاء، الماء، والدواء.

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