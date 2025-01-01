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ضغوط أمريكية على الحكومة اللبنانية لإصدار قرار بنزع سلاح "حزب الله"

الأربعاء 30 يوليو 2025 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضغوط أمريكية على الحكومة اللبنانية لإصدار قرار بنزع سلاح "حزب الله"



واشنطن/سما/

أفادت خمسة مصادر مطلعة بأن واشنطن تكثف الضغط على بيروت للإسراع بإصدار قرار رسمي بنزع سلاح "حزب الله" قبل استئناف المحادثات حول وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.


وقال المصادر لوكالة "رويترز"، وهم مسؤولان لبنانيان ودبلوماسيان ومصدر لبناني مطلع، إنه إذا لم يقدم الوزراء اللبنانيون التزاما علنيا فإن الولايات المتحدة لن ترسل المبعوث الأمريكي توماس بارّاك إلى بيروت لإجراء مفاوضات مع المسؤولين اللبنانيين ولن تضغط على إسرائيل لوقف الغارات الجوية أو سحب قواتها من جنوب لبنان.


وذكرت أربعة من المصادر أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، طلب من الولايات المتحدة ضمان وقف إسرائيل ضرباتها كخطوة أولى من أجل التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار الذي تسنى التوصل إليه العام الماضي وأنهى قتالا دام شهورا بين "حزب الله" وإسرائيل.

وقالت المصادر الأربعة إن إسرائيل رفضت اقتراح بري قبل أيام قليلة. ولم يرشح أي رد بعد من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على أسئلة من "رويترز" بهذا الشأن.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية بعد على طلب للتعليق.

وتجري واشنطن وبيروت مفاوضات منذ نحو 6 أسابيع بشأن خارطة طريق أمريكية لنزع سلاح "حزب الله" بالكامل مقابل إنهاء إسرائيل غاراتها وسحب قواتها من خمسة مواقع في جنوب لبنان.

وتضمن الاقتراح الأصلي شرطا بأن تصدر الحكومة اللبنانية قرارا وزاريا يتعهد بنزع سلاح "حزب الله".

ورفض "حزب الله" علنا تسليم ترسانته بالكامل، لكنه يدرس سرا تقليصها، وفقا لرويترز.

كما أبلغ "حزب الله" المسؤولين اللبنانيين بأن على إسرائيل أن تتخذ الخطوة الأولى بسحب قواتها ووقف غارات الطائرات المسيرة على مسلحي الجماعة ومستودعات الأسلحة التابعة لها.

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