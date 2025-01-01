  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

البيت الأبيض: الاتحاد الأوروبي "ركع" مستسلما أمام سياسات ترامب

الأربعاء 30 يوليو 2025 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض: الاتحاد الأوروبي "ركع" مستسلما أمام سياسات ترامب



واشنطن/سما/

اعتبر مدير مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض سيباستيان غوركا أن الاتفاق التجاري الجديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعني تبعية أوروبا لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


وقال غوركا لقناة "نيوزماكس" التلفزيونية: "اتفاق اليوم، حتى بالنسبة لشخص مثلي يعرف الرئيس منذ عشر سنوات، مدهش: من الصعب تصديق أن الاتحاد الأوروبي بأكمله قد ركع أمام مبدأ "أمريكا أولا" وقال:"حسنا، لن نكون متطفلين بعد الآن'".


وتوصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي في 27 يوليو إلى اتفاق تجاري يُخضع جميع صادرات الاتحاد الأوروبي تقريبا إلى الولايات المتحدة لرسوم جمركية بنسبة 15%. ولا يشمل الاتفاق إلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 50% على الصلب والألومنيوم، ولكن من الممكن تخفيضها نتيجة لمزيد من المفاوضات، وفقًا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى.

وصرح الرئيس الأمريكي في وقت سابق من اليوم الثلاثاء بأن اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هي أكبر صفقة تجارية على الإطلاق.

واعتبر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو أن الاتفاقية التجارية الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تمثل "يوما حزينا" لأوروبا. مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية قد تضعف موقف أوروبا الاقتصادي أو السيادي، وربما تمثل تنازلات كبيرة تؤثر على مصالح الاتحاد الأوروبي أو قدرته على حماية صناعاته وسياساته التجارية.

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يزعم : حماس تعرض مقترح "نموذج حزب الله" لحكم غزة وترفض خروج قادتها من غزة

غضب إسرائيلي من إعلان بريطانيا بشأن فلسطين

مسألة وقت ..زلزال قوي ومدمر قد يضرب إسرائيل قريبًا

يذكروننا بوعد بلفور ..إسرائيل مصدومة من موقف بريطانيا حول تحملها المسؤولية التاريخية لما يجري في فلسطين

دعوة رسمية في روسيا لتقييم تصريحات كاتبة اقترحت "إذابة" سكان غزة بالحمض

رئيس وزراء بريطانيا يوجه رسالة لحركة حماس …

تقارير إسرائيلية: نتنياهو يؤجّل التصعيد مؤقتًا والكابينيت يناقش ضمّ مناطق في غزة

الأخبار الرئيسية

20250730043940

حماس تتسلّم اعتراضات "إسرائيل" عبر الوسطاء وويتكوف إلى تل أبيب

6889e1554c59b771800724d2

الأمير تركي الفيصل: قادة "حماس" لم يسمعوا توجيهات الله سبحانه وتعالى (فيديو)

رئيس وزراء بريطانيا يوجه رسالة لحركة حماس …

الجوع

تحليلات إسرائيلية: أميركا والغرب سيستمرون بمشاهدة الجوع والقتل والتهجير بغزة

تدريب

لدينا خطة واضحة بعد الحرب.. مصر: نُدرّب مئات الفلسطينيين لتولي مهام الأمن في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية