البيت الأبيض: الاتحاد الأوروبي "ركع" مستسلما أمام سياسات ترامب

واشنطن/سما/

اعتبر مدير مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض سيباستيان غوركا أن الاتفاق التجاري الجديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعني تبعية أوروبا لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقال غوركا لقناة "نيوزماكس" التلفزيونية: "اتفاق اليوم، حتى بالنسبة لشخص مثلي يعرف الرئيس منذ عشر سنوات، مدهش: من الصعب تصديق أن الاتحاد الأوروبي بأكمله قد ركع أمام مبدأ "أمريكا أولا" وقال:"حسنا، لن نكون متطفلين بعد الآن'".



وتوصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي في 27 يوليو إلى اتفاق تجاري يُخضع جميع صادرات الاتحاد الأوروبي تقريبا إلى الولايات المتحدة لرسوم جمركية بنسبة 15%. ولا يشمل الاتفاق إلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 50% على الصلب والألومنيوم، ولكن من الممكن تخفيضها نتيجة لمزيد من المفاوضات، وفقًا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى.

وصرح الرئيس الأمريكي في وقت سابق من اليوم الثلاثاء بأن اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هي أكبر صفقة تجارية على الإطلاق.

واعتبر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو أن الاتفاقية التجارية الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تمثل "يوما حزينا" لأوروبا. مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية قد تضعف موقف أوروبا الاقتصادي أو السيادي، وربما تمثل تنازلات كبيرة تؤثر على مصالح الاتحاد الأوروبي أو قدرته على حماية صناعاته وسياساته التجارية.