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الرئيس : ملتزمون بحل الدولتين واعتراف الدول بفلسطين خطوة تاريخية

الأربعاء 30 يوليو 2025 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس : ملتزمون بحل الدولتين واعتراف الدول بفلسطين خطوة تاريخية



رام الله / سما /

اعرب الرئيس محمود عباس، عن تقديره العالي وترحيبه بما جاء في نداء نيويورك الصادر عن وزراء خارجية كلاً من: أندورا، أستراليا، كندا، فنلندا، فرنسا، آيسلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، مالطا، نيوزيلندا، النرويج، البرتغال، سان مارينو، سلوفينيا، إسبانيا، التي أكدت على اعترافها بدولة فلسطين، وعن رغبة الدول التي لم تعترف منها بالاعتراف بدولة فلسطين.

وثمن عباس المواقف الشجاعة لهذه الدول الصديقة التي أكدت التزامها برؤية حل الدولتين، وبالسلام القائم على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجدداً التزامه بما تعهد به من اجل تنفيذ ذلك.

وأكد الرئيس عباس، أن اعتراف هذه الدول بدولة فلسطين، أو اعلانها استعدادها الإيجابي للاعتراف بدولة فلسطين، يمثل خطوة تاريخية نحو تحقيق السلام العادل والشامل، ويعزز الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا عباس الدول الأخرى إلى الانضمام لهذا النداء، والإسهام في دفع العملية السياسية على أساس حل الدولتين، بما يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

#الرئيس عباس #حل الدولتين

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