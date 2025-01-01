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الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

الأربعاء 30 يوليو 2025 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت الأرصاد الجوية، أن يكونالجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفا في معظم المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الخميس غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

السبت المقبل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون حركة الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية من تدنى مدى الرؤية الافقية نتيجة تشكل الضباب.

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