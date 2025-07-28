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تحركات وحشودات إسرائيلية في الجولان السوري وغارات على درعا

الأربعاء 30 يوليو 2025 07:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحركات وحشودات إسرائيلية في الجولان السوري وغارات على درعا



دمشق/ وكالات/

أفادت مصادر سورية، فجر اليوم الأربعاء، بوجود تحركات وحشودات عسكرية للجيش الإسرائيلي في منطقة الجولان السورية، لم تتضح طبيعة الهدف من ورائها.

وتزامن ذلك، بحسب قناة "شام TV" السورية، مع تحليق مكثف للطيران المسيّر الإسرائيلي في أجواء مدينة درعا، نافية في الوقت ذاته أنباء تحدثت عن توغل إسرائيلي في مناطق درعا. 


وذكرت مصادر إخبارية سورية أن الجيش الإسرائيلي استهدف مواقع اتصالات في درعا، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة.

بالتوازي مع ذلك، أكدت مصادر وشهود عيان أن طائرات استطلاع إسرائيلية حلقت طوال الليل فوق منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

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