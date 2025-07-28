  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

قريباً في غزة.. ترامب يكشف عن "مراكز طعام" لمساعدة سكان القطاع

الأربعاء 30 يوليو 2025 07:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قريباً في غزة.. ترامب يكشف عن "مراكز طعام" لمساعدة سكان القطاع



واشنطن / وكالات /

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ما أسمها "مراكز طعام" ستبدأ العمل قريباً في قطاع غزة، دون أن يوضح ما هي طبيعة المراكز أو مواقعها أو أي تفاصيل بشأنها.

وتقوم "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة اسرائيليًا والممولة أمريكياً والمرفوضة عالميا ، بتوزيع المساعدات في قطاع غزة خلال الحرب الدائرة، تحت إشراف الجيش الإسرائيلي.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين  قبل يومين، حول "مراكز الطعام" تلك.


وقال ترامب: "نريد أن يتم توزيع الطعام في غزة بطريقة مناسبة، وهو يريد القيام بذلك"، مضيفاً أن "مراكز الطعام في غزة ستبدأ عملها قريباً".

وأضاف: "لا شيء يُقال إلا "أمرٌ مُريع" عندما ترى الأطفال. يتضورون جوعًا. يجب إطعام الأطفال في غزة. حتى زوجتي ميلانيا ترى الصور التي نراها وتعتقد أن ذلك فظيع".

الأكثر قراءة اليوم

تطور دراماتيكي ..إندبندنت: ترامب يمنح ستارمر "الضوء الأخضر" للاعتراف بدولة فلسطينية

صحيفة عبرية: تفاؤل بإمكانية التوصّل إلى صفقة تبادل جزئية قريبة

سجّانة إسرائيلية تغتصب أسيرا فلسطينيًا من غزة.. تفاصيل مُفجعة لجريمة أرتكبت داخل سجون الاحتلال

غضب إسرائيلي من إعلان بريطانيا بشأن فلسطين

المالية: رواتب الموظفين اليوم بنسبة لا تقل عن 60% وبحد أدناه 3000 شيقل

"نقاط الموت".. صور فضائية تكشف خطورة مراكز المساعدات في غزة

تقارير إسرائيلية: نتنياهو يؤجّل التصعيد مؤقتًا والكابينيت يناقش ضمّ مناطق في غزة

الأخبار الرئيسية

الإعلام العبري : إسرائيل ترصد تحركات عسكرية مصرية غير عادية في سيناء

photo_2025-07-29_19-20-18

غضب إسرائيلي من إعلان بريطانيا بشأن فلسطين

تقارير إسرائيلية: نتنياهو يؤجّل التصعيد مؤقتًا والكابينيت يناقش ضمّ مناطق في غزة

20250728193310reup-2025-07-28t193108z_297768444_rc2vvfa5zhez_rtrmadp_3_israel-palestinians-conference-un.h-730x438

فرنسا ترحّب بإعلان بريطانيا بشأن الدولة الفلسطينية وترى أن الخطوة “تفتح آفاق السلام”

photo_2025-07-29_17-11-08

رئيس الوزراء البريطاني: سنعترف بفلسطين في سبتمبر ما لم تنه إسرائيل الوضع المروع في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية