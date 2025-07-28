أردوغان: الصور الواردة من غزة أسوأ وأكثر وحشية من معسكرات النازية

انقرة/سما/

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكازاخي قاسم جومارت توكايف في العاصمة التركية أنقرة أن الصور الواردة من غزة أسوأ وأكثر وحشية من معسكرات النازية.



وقال أردوغان: "دولة الإرهاب إسرائيل، تقتل بإجرام الشعب الفلسطيني منذ 22 شهراً، وترتكب إبادة جماعية بحق إخواننا في غزة، الذين تسجنهم في مساحة 360 كيلومترا مربعا".



وأضاف: "استخدام إسرائيل "الجوع" سلاحا ضدّ الفلسطينيين، هو أوضح دليل على "افتقارها إلى أي حسٍّ إنساني"".

وتابع: "بإذن الله، سنشهد اليوم الذي يُحاسب فيه مرتكبو الإبادة الجماعية بحق شعب غزة أمام القانون والتاريخ".

ونوه بأن الصور التي تأتي من غزة غير إنسانية، وأسوأ وأكثر وحشية من معسكرات النازية". مؤكدا أنه "في غزة، شعب يُقتل جوعا وعطشا أمام أعين العالم".

وكان برنامج الأغذية العالمي قال إن المجاعة التي يشهدها قطاع غزة تذكر بالمجاعات الكبرى التي ضربت إثيوبيا ونيجيريا في القرن العشرين، حيث يموت الناس جماعيا من الجوع.

وقد لقي حتى نهاية يوليو 2025 ما لا يقل عن 147 شخصاً حتفهم جراء المجاعة وسوء التغذية، من بينهم 88 طفلاً، وترتفع الوفيات يومياً مع استمرار الحصار وصعوبات إدخال المساعدات.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة بوقت سابق من اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 60034 شهيدا و145870 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.