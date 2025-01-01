تطور دراماتيكي ..إندبندنت: ترامب يمنح ستارمر "الضوء الأخضر" للاعتراف بدولة فلسطينية

القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية يوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نوه، خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أثناء زيارته إلى اسكتلندا، عن الولايات المتحدة لن تعترض على خطوة الاعتراف بدولة فلسطينية.

وقالت، أزال دونالد ترامب عقبة رئيسية أمام اعتراف السير كير ستارمر رسميًا بدولة فلسطينية، بينما يستعد رئيس الوزراء لمناقشة القضية في اجتماع وزاري حاسم هذا الأسبوع.

وأشار ترامب، الذي يُعتبر من أقوى داعمي إسرائيل، إلى أن الولايات المتحدة لن تعارض مثل هذه الخطوة، مانحًا السير كير الضوء الأخضر مع تزايد الضغوط عليه سياسيًا ليتبع خطى إيمانويل ماكرون، الذي أعلن الأسبوع الماضي أن فرنسا ستفعل ذلك.

وفي تحول واضح في دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، أعرب الرئيس أيضًا عن قلقه إزاء صور وتقارير عن أطفال يتضورون جوعًا في غزة، حيث يعني الحصار البري وصول مساعدات محدودة للغاية.

وانضم إلى الدعوات الموجهة إلى بنيامين نتنياهو لتخفيف تكتيكاته في غزة، قائلاً إن رئيس الوزراء الإسرائيلي "قد يضطر إلى القيام بذلك بطريقة مختلفة".