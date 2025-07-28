مجازر مستمرة ..عشرات الشهداء والجرحى وارتفاع عدد الوفيات نتيجة الجوع في قطاع غزة

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٣٥ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٩٠ شهيدا منذ فجر الاثنين في مختلف مناطق القطاع بينهم ٤١ من منتظري المساعدات.

واعلنت وزارة الصحة بغزة تسجيل ١٤ حالة وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال ٢٤ ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية إلى ١٤٧ حالة وفاة، من بينهم ٨٨ طفلًا.

جنوب القطاع

واستشهد اربعة مواطنين ومصابون جراء قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة الميناء بمواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وهم: الشقيقان محمد مزيد الأغا ، إحميد مزيد الأغا وزوجته صابرين الأغا وابنه مصطفى.

واستشهدت أسرة بأكلمها في قصف الاحتلال على منزلهم وسط بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، وهم: عبد الرحيم أبو نصيرة وزوجته إسراء منصور البريم وأطفالهم الثلاثة ياسين وسيلا وآدم.

وارتقى خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ٤٧ مواطنا في خان يونس بينهم ٢٨ من منتظري المساعدات جنوبي المدينة.

وسط القطاع

وارتقى خمسة شهداء و١١ إصابة جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في محيط مسجد حمزة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وهم: الطفل زايد أبو شلوف ، أحمد اسماعيل ثابت، أبو محسن عفانة، محسن عفانة محمد حمد.

وفي وقت سابق ارتقى اربعة شهداء واصابات جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة أبو عطايا بالمخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

غزة والشمال

وارتقى شهيدان وجرحى في قصف إسرائيلي استهداف شقة سكنية لعائلة البطش قرب دوار حيدر غربي مدينة غزة.

وارتقى ١١ شهيدا في القصف الإسرائيلي الذي استهدف عناصر تأمين المساعدات في منطقة السودانية شمال غربي قطاع غزة عرف منهم محمد حسن نمر أبو علي ، جهاد ناصر يوسف الادغم ، حسين عوض حسين عبد العاطي ، عبد محمود ابراهيم البلعاوي ومحمد زغرة.

وفي وقت سابق ارتقى شهيد وجرحى بقصف الاحتلال لمجموعة من الفلسطينيين داخل حي الصبرة، جنوب مدينة غزة.

كما خرق جيش الاحتلال التهدئة المعلنة من طرفه وقصف حي الشيخ رضوان مرتين ما اسفر عن ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى.

واصيب ٥٥ مواطنا بإطلاق الاحتلال النار على طالبي المساعدات قرب مفترق النابلسي، غرب مدينة غزة.

ونسفت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ١٠٠ مواطن (منهم شهيدان انتشال) و ٣٨٢ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٥٩٩٢١ شهيدًا و ١٤٥٢٣٣ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم ٨٧٥٧ شهيدًا ٣٣٩٧٠ إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية من شهداء المساعدات ٢٥ شهيدا وأكثر من ٢٣٧ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ١١٥٧ شهيدًا وأكثر من ٧٧٥٨ إصابة.