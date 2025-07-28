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موسكو: على ترامب أن يتذكر أن روسيا ليست إسرائيل أو إيران

الإثنين 28 يوليو 2025 10:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
موسكو: على ترامب أن يتذكر أن روسيا ليست إسرائيل أو إيران



موسكو/وكالات/

علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تقصير مهلة التوصل إلى وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، قائلا إن هذه "خطوة نحو الحرب".

 

وكتب مدفيديف على منصة "إكس": "ترامب يلعب لعبة الإنذارات مع روسيا: 50 يوما أو 10 أيام... عليه أن يتذكر أمرين: 1. روسيا ليست إسرائيل ولا حتى إيران. 2. كل إنذار جديد يُمثل تهديدا وخطوة نحو الحرب. ليس بين روسيا وأوكرانيا، بل مع بلده. لا تسلكوا درب جو النعسان!".

وصرح الرئيس الأمريكي في وقت سابق من اليوم الاثنين بأنه يقلص مهلة الـ50 يوما التي حددها في وقت سابق هذا الشهر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، إلى ما بين 10 أيام و12 يوما. لأنه "لا يرى أي تقدم في حل النزاع الأوكراني" و"لا جدوى من الانتظار" على حد تعبيره.

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