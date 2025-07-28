انتقادات ترامب لانسحاب شارون من غزة في 2005 تثير تساؤلات حول السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط

القدس المحتلة/سما/

يثير انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخطة فك الارتباط مع قطاع غزة عام 2005، تساؤلات حول الاتجاهات الجديدة للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، في ظل استمرار الحرب على غزة.



وتقول صحيفة "معاريف" أن خطة الانسحاب، التي نفذتها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون، اعتبرت في حينه "مبادرة دبلوماسية جريئة"، غير أن تقييمها اليوم بات مختلفا، في ظل الانتقادات المتصاعدة من قادة يمينيين في إسرائيل وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو، والآن من قبل ترامب نفسه.

وقال ترامب إن "قرار التخلي عن غزة قبل عشرين عاما كان قرارا غير حكيم"، مضيفا: "لقد زاد الوضع سوءا"، في إشارة إلى سيطرة حركة حماس على القطاع.

وأضاف ترامب أنه يحتفظ بـ"خطة واضحة" للتعامل مع الوضع في غزة، لكنه فضل عدم الكشف عنها حاليا، مكتفيا بالقول: "الآن علينا إطلاق سراح الرهائن.. هناك 20 رهينة على قيد الحياة، وكثير من الآباء يطالبون بعودتهم. على إسرائيل اتخاذ قرار. أعرف ما سأفعله، لكنني لست متأكدا من أنه ينبغي علي الإفصاح عنه".

وكان ترامب قد طرح خلال فترات سابقة مقترحات مثيرة للجدل بشأن غزة، منها فرض إدارة أمريكية على القطاع أو نقل سكانه إلى دول مجاورة، وهي أفكار قوبلت برفض قاطع من الدول العربية، وخصوصا مصر والأردن، التي حذرت من أي محاولة لتغيير التركيبة السكانية أو الجغرافية للقطاع.

وتأتي تصريحات ترامب في توقيت حساس، حيث تواجه إسرائيل أزمة داخلية وسياسية متفاقمة، إلى جانب ضغوط دولية متزايدة لإنهاء الحرب، بينما تتعثر مفاوضات وقف النار وسط غموض بشأن مستقبل المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية.

في السياق ذاته، تشير الصحيفة إلى أن تلميحات ترامب تعكس وجود رؤية أمريكية غير معلنة قد تطرح لاحقا كجزء من حل شامل، تشمل مقترحات لإعادة إعمار غزة، وربما إعادة النظر في ترتيبات ما بعد الحرب.