صحيفة عبرية : إسرائيل تقرر تجميد خطة إقامة "مدينة إنسانية" على أنقاض رفح

القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن ان خطة إقامة ما يُعرف بـ"المدينة الإنسانية" على أنقاض مدينة رفح جنوب قطاع غزة قد تم تجميدها، بحسب مصدر أمني إسرائيلي رفيع.

ووفقًا للمصدر، فإن الخطة التي كانت تهدف إلى استيعاب مئات الآلاف من الفلسطينيين كخطوة أولى نحو تهجيرهم لم تحظَ بقرار بالتنفيذ، كما أنه لا توجد أي خطة بديلة مطروحة حاليًا.

وقالت الصحيفة العبرية: "بعد أن أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي قبل نحو أسبوعين بوضع خطة بديلة للمشروع، ووسط غضب شعبي من فشل الجيش في التخطيط لبناء مدينة غزة خلال أسابيع قليلة، لم يُطرح هذا البديل على الإطلاق، وكادت القيادة السياسية أن تنسى أمره"

وأضافت، "كما كان القيادة السياسية على يقين من أنها ستكون صفقة رهائن تتضمن انسحابات من نقاط الفصل في جنوب قطاع غزة، ولذلك يبدو أنها تراجعت عن هذه الخطوة. وهي الآن على الهامش".

ويُعد هذا التطور تراجعًا عن مشروع أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والسياسية، نظرًا لما يحمله من تبعات إنسانية خطيرة تتعلق بتهجير السكان وتغيير ديموغرافي محتمل في القطاع.