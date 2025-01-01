غزة ..عشرات الشهداء والجرحى في ساعات الهدنة الإنسانية

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٣٤ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٥٦ شهيدا منذ فجر الأحد في مختلف مناطق القطاع .

واعلنت وزارة الصحة بغزة تسجيل ست حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال ٢٤ ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية إلى ١٣٣ حالة وفاة، من بينهم ٨٧ طفلًا.

واستمرت الغارات في اول ساعات الهدنة الإنسانية في المناطق الآمنة واستشهد امرأة وأولادها الأربعة بحي الرمال بمدينة غزة اثر غارة عنيفة.

جنوب القطاع

وارتقى خمسة شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي جراء قصف اسرائيلي استهدف خيام النازحين بالقرب من محطة العطار بمواصي خانيونس عرف منهم :طلعت محمد بركات ، ياسر عوض ونصر الله المباشر .

واستشهدت الشابة سعاد الشاعر (٣٠ عامًا) إثر قصف الاحتلال لخيمة نازحين في منطقة المواصي بخانيونس، وهي حامل فيما جرى انتشال جنينها من رحمها بعد استشهادها.

وارتقى خمسة شهداء و ٢٠ مصابا بقصف إسرائيلي على منزل لعائلة نوفل في الحي الياباني غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وارتقى خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ٢٨ مواطنا في خان يونس بينهم تسعة من منتظري المساعدات جنوبي المدينة.

ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما نسف جيش الاحتلال منازل سكنية غرب مدينة رفح، وفي المناطق الشرقية لمدينة غزة.

وسط القطاع .

واستشهد ثلاثة مواطنين واصابات جراء غارة إسرائيلية على منزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

واستشهدت المواطنة تسنيم ابو السبح اثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلًا لعائلة أبو صبرة شمال دوار أبو سمرة في دير البلح وسط قطاع غزة.

وكان ١٤ مواطناارتقوا بقصف اسرائيلي على منظري المساعدات شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

غزة والشمال

وخلال ال ٢٤ ساعة الماضية استشهد تسعة مواطنين بغارتين على حي الرمال وسط مدينة غزة وحي الزيتون جنوب شرق المدينة.

كما ارتقى ١٥ مواطنا خلال محاولة الحصول على المساعدات شمال غرب المدينة.

وشنت طائرات الاحتلال حزاماً نارياً شرق مدينة غزة ودمرت عدد من المنازل.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ٨٨ شهيدًا (منهم ١٢ شهيد انتشال) و ٣٧٤ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية).

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٥٩٨٢١ شهيدًا و ١٤٤٨٥١ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم: ٨٦٥٧ شهيدًا ٣٢٨١٠ إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية من شهداء المساعدات ١١ شهيدا وأكثر من ٣٦ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ١١٣٢ شهيدًا وأكثر من ٧٥٢١ إصابة.