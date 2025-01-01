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الطقس: أجواء شديدة الحرارة وجافة ودرجات الحرارة أعلى من معدلها العام

الأحد 27 يوليو 2025 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء شديدة الحرارة وجافة ودرجات الحرارة أعلى من معدلها العام



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق رطبا في المناطق الساحلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 6-7 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفا في المناطق الجبلية ودافئ في بقية المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وغدا الإثنين: يكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق رطبا في المناطق الساحلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 4-5 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء: يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء: يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة ولا يطرأ تغيرعلى درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

وأهابت الأرصاد الجوية بالمواطنين اتباع التعليمات الصادرة من جهاز الدفاع المدني.

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