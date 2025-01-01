إصابات جراء سقوط مظلات مساعدات ملقاة من الجو في غزة

غزة/سما/

أفادت مصادر صحفية، مساء السبت، بأن عددا من المواطنين أصيبوا جراء سقوط مظلات مساعدات إنسانية ملقاة من الجو.



وأفادت المصادر بوقوع مصابين جراء سقوط مظلة مساعدات ملقاة من الجو على خيمة تؤوي نازحين بمنطقة الكرامة.

وأضافت أن 11 فلسطينيا أصيبوا بعد سقوط صناديق المساعدات الجوية على النازحين في منطقة السودانية غرب مدينة غزة.

وأشارت إلى أن الطائرات أسقطت عددا محدودا من مظلات المساعدات في شمال غزة.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن الإنزالات الجوية للإمدادات الإنسانية مهينة ولا تعالج حالة التجويع ويتوجب فتح الممرات البرية المؤدية إلى قطاع غزة بكميات كافية.

وأضاف في بيان أن "إنزال المساعدات عبر الجو حلقة إضافية في إذلال الفلسطينيين وامتهان كرامتهم وهندسة التجويع لخدمة الأهداف السياسية والعسكرية الإسرائيلية.

وأشار إلى أن هذا الأسلوب يحمل مخاطر حقيقية على أرواح المدنيين نظرًا لتكدسهم في مساحة تقل عن 15 % من مساحة القطاع.

وتابع: "بعد أشهر من التجويع القاسي الإنزالات الجوية لا توفر الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية ولا تعالج الوضع الكارثي الناجم عن سياسة التجويع الإسرائيلية المتعمدة.

كما حذر من التلاعب بهدف تخفيف الضغوط الدولية التي بدأت تضج بسياسة التجويع وما أفضت إليه من وضع إنساني كارثي في قطاع غزة الذي سجل وفاة 55 حالة رسميا نتيجة التجويع في أسبوع.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تخصيص ممرات إنسانية لإدخال شاحنات مساعدات بشكل آمن إلى قطاع غزة عبر المؤسسات الدولية.

وقال المتحدث باسم الجيش في بيان: "بناء على توجيهات المستوى السياسي وفي ختام تقييم الوضع مساء اليوم، بدأ جيش الدفاع سلسلة عمليات لتحسين الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة ودحض المزاعم الكاذبة عن تجويع متعمد في قطاع غزة".

‏وأضاف: "في إطار ذلك سيتم تجديد إسقاط المساعدات الإنسانية من الجو ليلة السبت في إطار الجهود لنقل المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة".

وأفاد بأن عملية إسقاط المساعدات ستتم جوا بالتعاون بين منظمات دولية والجيش.

وذكر أنه سيتم إسقاط سبع منصات للمساعدات تحتوي على طحين وسكر ومعلبات غذائية وفرتها المنظمات الدولية.

‏كما تقرر أن يتم تحديد ممرات إنسانية يسمح فيها لقوافل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتحرك الآمن لغرض إدخال المواد الغذائية والأدوية، وفق نص البيان.

‏وأشار المتحدث إلى أن الجيش يستعد لفترات من تعليق مؤقت للأعمال العسكرية لأغراض إنسانية في المناطق التي تشهد اكتظاظا سكانيا وسيواصل العمل في المناطق التي يعمل فيها لتطهيرها وتعميق الأنشطة لتحييد العناصر والبنى الإرهابية.

وأفاد بأن عملية إسقاط المساعدات ستتم جوا بالتعاون بين منظمات دولية والجيش.

وذكر أنه سيتم إسقاط سبع منصات للمساعدات تحتوي على طحين وسكر ومعلبات غذائية وفرتها المنظمات الدولية.

‏كما تقرر أن يتم تحديد ممرات إنسانية يسمح فيها لقوافل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتحرك الآمن لغرض إدخال المواد الغذائية والأدوية، وفق نص البيان.

‏وأشار المتحدث إلى أن الجيش يستعد لفترات من تعليق مؤقت للأعمال العسكرية لأغراض إنسانية في المناطق التي تشهد اكتظاظا سكانيا وسيواصل العمل في المناطق التي يعمل فيها لتطهيرها وتعميق الأنشطة لتحييد العناصر والبنى الإرهابية.