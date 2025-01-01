تونس: احتجاجات أمام السفارة الأمريكية تنديدا بحرب التجويع في غزة

تونس/سما/

نظم محتجون في تونس، يوم السبت، وقفة أمام مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس احتجاجا على دعم واشنطن المتواصل لجرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة وتنديدا بحرب التجويع ضد أهالي القطاع.



وفي الـ 6 من يوليو، نظمت الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع بتونس (مستقلة)، وقفة أمام مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس احتجاجا على دعم واشنطن المتواصل لجرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة.

ورفع المتظاهرون شعارات تندد بتورط واشنطن في دعم العدوان الإسرائيلي على غزة وأخرى تطالب بغلق السفارة الأمريكية في بلادهم وطرد السفير الأمريكي.

وحمل المشاركون لافتة كتب عليها: "أبشع الجرائم الصهيونية الأمريكية والإبادة الجماعية، قصف المستشفيات وتدميرها وقتل الطاقم الصحي والأطباء".