"إسرائيل" تعلن عن "هدنة إنسانية" في غزة لساعات بدءا من صباح الأحد

القدس المحتلة/سما/

قررت إسرائيل فرض "هدنة إنسانية" لساعات في غزة على أن يبدأ سريانها صباح الأحد لغاية ساعات المساء، وذلك بعد إعلانها إسقاط مساعدات من الجو على القطاع الذي يعاني من تفاقم التجويع وتدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة الحصار المطبق وإغلاق المعابر وعدم إدخال المساعدات مع استمرار حرب الإبادة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوردت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" ليل السبت – الأحد، أنه بعد مشاورات مصغرة عقدها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مع وزير الأمن يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية غدعون ساعر، ومسؤولين آخرين، تقرر "هدنة إنسانية" لمدة ساعات طويلة في قطاع غزة في أعقاب الضغوط الدولية.

وأوردت القناة 12 الإسرائيلية، أن "الهدنة الإنسانية" ستسري في عدد من المناطق والتجمعات المأهولة بالفلسطينيين. وبحسب مسؤول إسرائيلي فإنها ستكون سارية أيضا في مناطق شمالي القطاع.

وقام الجيش الإسرائيلي ليل السبت – الأحد بإسقاط مساعدات من الجو على قطاع غزة، بناء على توجيهات المستوى السياسي وفي ختام تقييم الأوضاع مساء الجمعة؛ بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة في غزة مساء السبت عن تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية في آخر 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 127 شهيدا بينهم 85 طفلا.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه، إنه سيقوم بإسقاط المساعدات الإنسانية من الجو الليلة، على أن يتم نقلها إلى داخل قطاع غزة بالتعاون مع منظمات دولية.

وقال إن المساعدات تتضمن "إسقاط 7 حمولات من المساعدات تحتوي على طحين وسكر ومعلبات غذائية سيتم توفيرها من المنظمات الدولية، كما تقرر أن يتم تحديد ممرات إنسانية يسمح فيها لقوافل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتحرك الآمن لغرض إدخال المواد الغذائية والأدوية".

وادعى أنه يستعد لفترات من تعليق مؤقت للعمليات العسكرية لأغراض إنسانية في المناطق التي تشهد اكتظاظا سكانيا، وأنه "سيواصل العمل في المناطق التي يعمل فيها لتطهيرها وتعميق العمليات لتحييد العناصر والبنى التحتية".

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه "خلال الأسبوع الأخير جرى تفريغ حمولة أكثر من 250 شاحنة مساعدات والتي انضمت إلى حمولة مئات الشاحنات التي تنتظر لتوزيع حمولتها من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. كما جرى توزيع حمولة ما يقارب 600 شاحنة من قبل الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية".

وقال إنه "قام بتوجيه من المستوى السياسي وبالتعاون مع شركة الكهرباء الإسرائيلية بربط خط ’كيلع’ لغرض تغذية محطة تحلية المياه الجنوبية التي من المفترض أن توفر ما يقارب 20 ألف متر مكعب من مياه الشرب في اليوم، بدلا من ألفي متر مكعب كانت متوفرة لغاية الآن لتوفر مياه الشرب لنحو 900 ألف شخص في المنطقة".



كما ادعى الجيش الإسرائيلي أنه "لا يوجد تجويع في غزة، وأن الحديث عن حملة كاذبة وزائفة تقلب خلفها حركة حماس، كما أن مسؤولية توزيع المواد الغذائية على سكان القطاع تقع على الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية. كما يتوقع من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تحسين فعلية توزيع المساعدات وضمان عدم وصولها إلى حماس".

وختم بيانه بالقول إنه "لا توقف في القتال وسنواصل القتال في قطاع غزة من أجل إعادة جميع المختطفين وهزيمة حركة حماس فوق الأرض وتحتها".