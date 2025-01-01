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جيش الاحتلال: البدء بعمليات إسقاط المساعدات على غزة بالتعاون مع منظمات دولية

السبت 26 يوليو 2025 10:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال: البدء بعمليات إسقاط المساعدات على غزة بالتعاون مع منظمات دولية



القدس المحتلة / سما/

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية، وبعد تقييم الوضع الذي أُجري هذا المساء، سيُستأنف إنزال المساعدات جوًا إلى قطاع غزة الليلة.

وبحسب زعمه يهدف ذلك إلى "تحسين الاستجابة الإنسانية لغزة.

وتمارس اسرائيل سياسة التجويع والحصار في قطاع غزة، وتمنع ادخال الطعام مما أدى إلى وفاة أكثر من 100 مواطن بينهم أطفال .

وستُنفذ هذه العملية بالتعاون مع منظمات دولية.

تشمل عملية الإنزال الجوي للمساعدات سبع مناطق إمداد، تشمل الدقيق والسكر والمعلبات. قدّمت منظمات إغاثة أجنبية هذه الشحنات، وسيتم توزيعها في مختلف مناطق قطاع غزة، بالتنسيق مع وكالات دولية.

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