إعلام عبري: محاولات حثيثة لاستئناف المفاوضات خلال الأسبوع الوشيك

القدس المحتلة/سما/

ذكرت مصادر مطلعة على المفاوضات، أن هناك محاولات حثيثة لاستئناف المفاوضات خلال الأسبوع الوشيك، مشيرة إلى أن هناك جمود بالمحادثات بالوقت الحالي، في وقت يقوم الوسطاء بالضغط على حماس من أجل إبداء مرونة في مواقفها؛ حسبما أوردت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11".

وقالت المصادر، إن الوسطاء أبلغوا إسرائيل حول خشيتهم من خروج الأوضاع عن السيطرة في غزة ما سيعصب التوصل إلى صفقة في حال لم تستأنف المفاوضات قريبا.

كما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن مصدر مطلع على المفاوضات قوله: "لدينا إشارات أولية أن حماس معنية بإبرام صفقة تبادل

وأضاف: "تقديراتنا بأن المفاوضات ستتجدد خلال أيام خلف الكواليس".