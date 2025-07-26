وول ستريت جورنال: نتنياهو يدرك أن أمريكا هي السبب الوحيد لوجود "إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

نقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أمريكي قوله إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يدرك أن الولايات المتحدة هي السبب الوحيد لوجود دولة إسرائيل.



ولفتت الصحيفة في مقال نشرته اليوم السبت، إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعربت عن إحباطها من الإجراءات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة.

وقالت إن "إسرائيل خرجت بسلسلة من النجاحات العسكرية المذهلة بقوة شبه مطلقة في الشرق الأوسط. فيما تواجه واشنطن الآن صعوبة في التكيف".

وقد أعربت إدارة ترامب في الأيام الأخيرة عن إحباطها من الإجراءات الإسرائيلية في سوريا وغزة، وفق الصحيفة، التي أشارت إلى أنه يتزايد، على وجه الخصوص، انتقاد أنصار الرئيس ترامب من حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" (MAGA) لدعمه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يخشون أن يجر الولايات المتحدة إلى مستنقع الحروب الإقليمية.

وكان عدد من أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي أصدروا بيانا مشتركا مساء الجمعة، طالبوا من خلاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بتغيير مساره في الحرب على غزة فورا، ودعا إدارة ترامب للضغط على نتنياهو.

وفي بيانهم، طالب أعضاء الكونغرس إدارة ترامب باستخدام نفوذها الكبير للضغط على رئيس الوزراء نتنياهو من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس يتم بموجبه إطلاق سراح الرهائن في أقرب وقت ممكن، ودعم زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية بما يوفر كمية كافية منها، وآليات موثوقة لتوزيعها بفعالية، بما في ذلك التحقق من المساعدات ومراقبتها لضمان توزيعها العادل ومنع حماس من تحويل مسارها.