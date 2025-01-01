الرشق: تصريحات ترامب ومبعوثه الخاص لا تنسجم مع مجريات المفاوضات

غزة / سما /

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، عزت الرشق، إن تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ومبعوثه الخاص "لا تنسجم مع مجريات المفاوضات"، مشددًا على أن "المفاوضات شهدت تقدماً فعلياً، والوسطاء عبّروا عن تقديرهم لموقف الحركة الجاد".



وأضاف الرشق في تصريح له، السبت، أن "التصريحات الأميركية تغض الطرف عن حكومة نتنياهو التي تعرقل الاتفاقات وتتهرب من الالتزامات"، مؤكداً أن الحركة "تعاملت منذ بداية المسار التفاوضي بمسؤولية ومرونة عالية، وحرصت على التوصل إلى اتفاق شامل يوقف العدوان ويضع حداً لمعاناة أهلنا في غزة".



وأوضح أن "الرد الأخير الذي قدمته الحركة جاء بعد مشاورات وطنية موسعة مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء"، لافتاً إلى أن "الحركة تعاطت بإيجابية ومرونة مع جميع الملاحظات المطروحة في إطار وثيقة ويتكوف نفسها".



وبيّن الرشق أن الحركة "أكدت في ردها على ضرورة وضوح البنود وتحصينها، خاصة ما يتعلق بالشق الإنساني، وضمان تدفق المساعدات وتوزيعها عبر الأمم المتحدة"، مشيراً إلى أن من بين البنود التي شددت عليها الحركة "تقليل عمق المناطق العازلة التي يبقى فيها الاحتلال خلال 60 يوماً".



وختم القيادي في (حماس) حديثه بالقول إن "الاتهامات الأميركية بشأن المساعدات ومزاعم سرقتها باطلة ولا أساس لها".