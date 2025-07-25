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الجيش الإسرائيلي يمنح نتنياهو 3 حلول لمواجهة حماس في غزة..

السبت 26 يوليو 2025 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يمنح نتنياهو 3 حلول لمواجهة حماس في غزة..



القدس المحتلة/سما/

وضع الجيش الإسرائيلي على طاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 3 حلول من أجل مواجهة "العناد" الذي تبديه حركة "" سواء على مستوى التفاوض السياسي أو القتال الميداني، في قطاع غزة.

وكشفت قناة i24NEWS العبرية، الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي قدم خلال اجتماع مجلس الوزراء المصغر "الكابينت"، 3 سيناريوهات رئيسة بشأن التعامل المرحلي والمستقبلي مع حركة "حماس" في ظل التطورات الأخيرة.

وعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جلسة مع وزراء "الكابينت"، بمشاركة وزير الدفاع وكبار المسؤولين في المنظومة الأمنية، لبحث المفاوضات بشأن الصفقة والحرب في غزة، والسؤال المركزي المطروح كان: "ما الخطوة التالية؟"، وفق القناة.


صفقة واحتلال وتطويق

السيناريو الأول يتمثل في "صفقة نهائية" تتضمن وقفاً كاملاً للقتال في حال التوصل إلى اتفاق، والسيناريو الثاني "تطويق غزة والمخيمات المركزية" وهو اقتراح رئيس الأركان المتمثل بالضغط من الخارج عبر الاستنزاف الجوي، وممارسة النفوذ ضد حماس.

ويتمثل السيناريو الثالث في "احتلال القطاع" وهي خطوة واسعة النطاق تشمل دخول غزة والمخيمات المركزية، وتتضمن خطراً حقيقياً على حياة الرهائن، وعودة القوات التي تم تسريحها من الخدمة، بما في ذلك لواء المظليين وألوية الكوماندوز وهو ما يعدّ معضلة أخلاقية صعبة لمجلس الوزراء الإسرائيلي.


وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال للصحفيين، في وقت سابق، إن "إمكانية التوصل إلى اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس غير مرجح الآن".

وأضاف ترامب أن "حركة حماس لا تريد التوصل إلى اتفاق. هم يريدون الموت. أعتقد أن ما سيحدث الآن هو أنهم سيتعرضون (قادة حماس) للملاحقة، ويجب القضاء عليهم"، حسب قوله.

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