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الطقس: أجواء شديدة الحرارة اليوم وغدا

السبت 26 يوليو 2025 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء شديدة الحرارة اليوم وغدا



غزة/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أنيكون الجو، اليوم السبت، شديد الحرارة، وجافا في معظم المناطق، رطبا في المناطق الساحلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 6-7درجات مئوية، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفا في المناطق الجبلية ودافئ في بقية المناطق،والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، شديد الحرارة، وجافا في معظم المناطق رطبا في المناطق الساحلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 6-7 درجات مئوية، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو شديد الحرارة، وجافا في معظم المناطق رطبا في المناطق الساحلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 4-5 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 3-4 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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