وزير الخارجية الاميركي : على حماس اطلاق سراح جميع الرهائن

واشنطن / وكالات /

فال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فجر يوم السبت، إن على حركة حماس إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين لدى الحركة.

وأشار في تدوينة عبر حسابه على "إكس"، إلى أنه التقى برهينتين سابقتين وعائلات رهائن ما زالوا في غزة، من بينهم أمريكيان قتلا على يد حماس".

وختم روبيو بالقول: "الرئيس ترامب أكد بكل وضوح أنه يجب على حماس إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين".

فيما صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، بأن الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو ملتزمان بتأمين الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في غزة.

وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد وصف، في وقت سابق، الوضع في غزة بأنه "فظيع"، معتبرا أن حركة "حماس ورطت الجميع هناك".

وشدد على أن "الوضع أصبح معقدا في قطاع غزة وأنه سينتظر ما سيكون عليه الرد من جانب إسرائيل على فشل التهدئة".

وكان ترامب سحب وسيطه من المحادثات التي كان من المفترض منها أن تصل لإنهاء الحرب في غزة مؤكدا أن حماس لم ترغب في عقد صفقة وبأنهم يريدون الموت واضعا أمام إسرائيل مهمة القتال وتطهيرِ المنطقة حسب وصفه للتخلص من حماس في قطاع غزة.