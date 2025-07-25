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الشرطة الإسرائيلية تبعد خطيب الأقصى محمد حسين عن المسجد حتى الأحد وتستدعيه للتحقيق

الجمعة 25 يوليو 2025 09:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الإسرائيلية تبعد خطيب الأقصى محمد حسين عن المسجد حتى الأحد وتستدعيه للتحقيق



القدس المحتلة/سما/

قررت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إبعاد خطيب الأقصى ومفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين عن المسجد، حتى الأحد المقبل، واستدعائه للتحقيق باليوم نفسه.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية في بيان، إن "الشرطة الإسرائيلية أفرجت عن الشيخ حسين بعد اعتقاله من باحات المسجد الأقصى في أعقاب إلقائه خطبة الجمعة".

وأضافت أن "الشرطة الإسرائيلية حققت مع الشيخ محمد حسين وأبلغته بإبعاده عن المسجد الأقصى حتى يوم الأحد واستدعائه للتحقيق مرة أخرى باليوم نفسه"، دون توضيح الاتهامات التي وجهت إليه.

وفي وقت سابق اليوم، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، "اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الشيخ محمد حسين من داخل باحات المسجد الأقصى المبارك".

وكان الشيخ حسين ألقى خطبة الجمعة في المسجد الأقصى أدان فيها الصمت الدولي عن الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين من رفح في جنوب قطاع غزة، وحتى جنين شمالي الضفة الغربية.

وسبق للشرطة الإسرائيلية أن اعتقلت في نيسان/ أبريل الماضي، خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سليم، بعد إلقاء خطبة جمعة حينها، حيث تم اتهامه بالحديث عن الحرب على غزة.

وفي حينه، جرى إبعاد الشيخ سليم عن المسجد الأقصى، لمدة أسبوع.

كما أوقفت الشرطة الإسرائيلية أكثر من مرة، خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري، وأبعدته عن المسجد لشهور طويلة متقطعة.

وخلّفت الحرب على غزة، أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

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