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عشائر غزة تصدر بيانا بشأن مصر

الجمعة 25 يوليو 2025 07:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشائر غزة تصدر بيانا بشأن مصر



غزة/سما/

أعلنت الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة رفضها القاطع لأي محاولات تهدف إلى التشويه أو التقليل من الدور التاريخي والمحوري الذي لعبته ولا تزال تلعبه مصر بدعم القضية الفلسطينية.


وأكدت الهيئة في بيان أن مصر "كانت وستظل سندا وعونا أساسيا للقضية الفلسطينية"، مقدمة كافة أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والإنساني على مر العقود.

وأوضحت عشائر غزة أن تضحيات مصر ومواقفها الثابتة تجاه فلسطين راسخة في ذاكرة التاريخ، ولا يمكن لأي ادعاءات مغرضة أن تمحو هذا الدور النبيل، مشددة على الدور التاريخي لمصر في دعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة.

ودعت الهيئة العليا لشؤون العشائر جميع الأطراف إلى تحري الدقة والموضوعية عند تناول هذا الملف الحساس، وتجنب الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات المضللة التي تهدف إلى بث الفرقة والتشكيك في المواقف الوطنية الأصيلة.

وجددت الهيئة تأكيدها على أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية، وأن مصر ستبقى في طليعة الدول الداعمة لها حتى نيل الشعب الفلسطيني لكافة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وفي وقت سابق، أصدرت الخارجية المصرية بيانا استهجنت فيه ما وصفته بالدعاية المغرضة الصادرة عن بعض القوى والتنظيمات التي تستهدف تشويه الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، مستنكرة الاتهامات غير المبررة بأن مصر ساهمت أو تساهم في الحصار المفروض على قطاع غزة من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية.

وشددت مصر على سطحية وعدم منطقية تلك "الاتهامات الواهية"، والتي تتناقض في محتواها مع الموقف بل ومع المصالح المصرية، وتتجاهل الدور الذي قامت وما زالت تقوم به مصر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ودعت مصر للتعامل بحذر شديد مع الأكاذيب التي يتم الترويج لها عن عمد من خلال توظيف المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال لخدمة ما وصفته "روايات خبيثة لا تعدو كونها جزءاً من الحرب النفسية التي تمارس على الشعوب العربية لإحباطها"، وإحداث حالة من الفرقة والخلاف فيما بينها، وخدمة نوايا معروفة لتصفية القضية الفلسطينية.

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