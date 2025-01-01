مصدر مصري يكشف مصير المفاوضات حول غزة بعد عرض حماس

القاهرة/سما/

كد مصدر مصري، أن الوفد الإسرائيلي غادر بعد تلقيه رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار، على أن تستأنف المفاوضات مرة أخرى خلال الأسبوع المقبل بعد دراسة عرض الحركة.



وفي سياق آخر، أوضح المصدر، أن 161 شاحنة مساعدات دخلت إلى قطاع غزة بدءا من أمس حتى فجر اليوم الجمعة، من معبري زكيم شمال قطاع غزة وكرم أبو سالم، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

وهذه هي المرة الثانية التي تدخل فيها المساعدات إلى قطاع غزة بجهود مصرية، بعد دخول دفعة أولى أمس.

ووفق المصدر، تشتمل المساعدات على شحنات من الدقيق ولبن الأطفال والمواد الغذائية مع استمرار دخول المساعدات لليوم الثالث.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر سياسي الخميس، أن المفاوضات بشأن غزة لم تنهر، لافتا إلى أن الوفد الإسرائيلي سيعود إلى قطر عندما تكون هناك فرصة سانحة للتوصل إلى اتفاق.

وأشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلا عن مسؤول إسرائيلي إلى أن "رد حماس لا يسمح بالتقدم إلا إذا أبدت مرونة، وإسرائيل تعتزم مواصلة المحادثات".

وأضاف المسؤول: "هذا ليس انهيارا للمفاوضات وقد مكث الوفد في الدوحة لأكثر من أسبوعين ونصف الأسبوع وهي أطول مدة قضاها أي وفد إسرائيلي سابق".

وقالت القناة 13 العبرية بحسب مسؤول إسرائيلي رفيع شارك في المحادثات في الدوحة إنه "بالرغم من عودة الوفد، فإن المحادثات ستستمر خلال الأيام القادمة، والمفاوضات ستكون تحت النار".

وأوضح مسؤولون أمريكيون لعائلات الأسرى الإسرائيليين أنه "لا يزال من الممكن استغلال الزخم للتوصل إلى صفقة"، حسبما ذكرت القناة 12 العبرية.