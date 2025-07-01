قناص إسرائيلي يستهدف فلسطينية سعت لتأمين طعام أطفالها الـ7 أمام مركز مساعدات برفح (صور)

وأشارت مصادر محلية إلى أن الشهيدة ماريا شيخ العيد (40 عاما) هي أم لسبعة أطفال، حيث استهدفها قناصة من الجيش الإسرائيلي برصاصة في الرأس خلال انتظارها أمام مركز المساعدات الأمريكية غرب رفح.

واستشهد وأصيب العديد من أهالي قطاع غزة، بينهم من منتظري المساعدات، اليوم الجمعة، جراء غارات إسرائيلية متفرقة على القطاع، في ظل تواصل الظروف الإنسانية الكارثية والمجاعة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الخميس، أن عدد ضحايا "لقمة العيش" في القطاع الذين وصلوا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 23 شهيدا وأكثر من 68 إصابة، ليرتفع إجمالي ضحايا لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1.083 وأكثر من 7.275 إصابة.