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قناص إسرائيلي يستهدف فلسطينية سعت لتأمين طعام أطفالها الـ7 أمام مركز مساعدات برفح (صور)

الجمعة 25 يوليو 2025 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناص إسرائيلي يستهدف فلسطينية سعت لتأمين طعام أطفالها الـ7 أمام مركز مساعدات برفح (صور)



غزة/سما/

استشهدت اليوم الجمعة،  فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي خلال انتظارها أمام مركز المساعدات الأمريكية غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

 

وأشارت مصادر محلية إلى أن الشهيدة ماريا شيخ العيد (40 عاما) هي أم لسبعة أطفال، حيث استهدفها قناصة من الجيش الإسرائيلي برصاصة في الرأس خلال انتظارها أمام مركز المساعدات الأمريكية غرب رفح.

واستشهد وأصيب العديد من أهالي قطاع غزة، بينهم من منتظري المساعدات، اليوم الجمعة، جراء غارات إسرائيلية متفرقة على القطاع، في ظل تواصل الظروف الإنسانية الكارثية والمجاعة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الخميس، أن عدد ضحايا "لقمة العيش" في القطاع الذين وصلوا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 23 شهيدا وأكثر من 68 إصابة، ليرتفع إجمالي ضحايا لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1.083 وأكثر من 7.275 إصابة.

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