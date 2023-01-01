"رويترز": واشنطن لم تجد دليلا لإدانة "حماس" بسرقة المساعدات

واشنطن/سما/

أفادت وكالة "رويترز" بأن تحليلا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لم يجد أي دليل على قيام حركة حماس "بسرقة مساعدات غزة على نطاق واسع".



وقالت الوكالة "لم يجد تحليل داخلي للحكومة الأمريكية أي دليل على سرقة "حماس" الممنهجة للإمدادات الإنسانية الممولة من الولايات المتحدة، مما يشكك في المبرر الرئيسي الذي تقدمه إسرائيل والولايات المتحدة لدعم عملية مساعدات خاصة مسلحة جديدة".

وأجرى هذا التحليل، الذي لم ينشر عنه سابقا، مكتب تابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واكتمل في أواخر يونيو.

ودرس التحليل 156 حادثة سرقة أو فقدان لإمدادات ممولة من الولايات المتحدة، أبلغت عنها منظمات شريكة للمساعدات الأمريكية بين أكتوبر 2023 ومايو من هذا العام.

ولم يجد التقرير "أي تقارير تزعم استفادة حماس" من الإمدادات الممولة من الولايات المتحدة، وفقا لعرض شرائحي للنتائج اطلعت عليه "رويترز".

ونفى متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية هذه النتائج، قائلا إن "هناك أدلة مصورة على نهب "حماس" للمساعدات"، لكنه لم يقدم أي مقاطع فيديو من هذا القبيل، كما اتهم المتحدث المنظمات الإنسانية التقليدية بالتستر على "فساد المساعدات"، وفق ما ذكرت "رويترز".

وأفاد مصدران مطلعان بأنه تم إطلاع مكتب المفتش العام للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومسؤولي وزارة الخارجية المعنيين بسياسة الشرق الأوسط على النتائج، وتأتي في وقت يتفاقم فيه النقص الحاد في الغذاء في القطاع المدمر.



وتقول إسرائيل إنها ملتزمة بالسماح بدخول المساعدات، لكن يجب عليها التحكم فيها لمنع سرقتها من قبل "حماس"، التي تلقي باللوم عليها في الأزمة.

وقال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إن ما يقرب من ربع سكان غزة، البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة، يواجهون ظروفا تشبه المجاعة، ويعاني الآلاف من سوء التغذية الحاد، وتُبلغ منظمة الصحة العالمية والأطباء في القطاع عن وفيات جوعا للأطفال وغيرهم.

وتقدر الأمم المتحدة أيضا أن "القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من 1000 شخص كانوا يسعون للحصول على إمدادات غذائية، معظمهم بالقرب من مواقع التوزيع العسكرية لمؤسسة غزة الإنسانية (GHF)".