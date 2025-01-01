مجزرة غزة المستمرة ..عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق القطاع..

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٣١ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٧٠ شهيدا منذ فجر الخميس في مختلف مناطق القطاع .

غزة والشمال

واستشهد ثلاثة مواطنين ومصابون في غارة إسرائيلية فجر الجمعة على خيمة تؤوي نازحين في سوق اليرموك بمدينة غزة.

واستهدف الاحتلال المصور في قناة القدس اليوم آدم زكريا أبو هربيد وأفراد عائلته ما يرفع عدد شهداء القناة إلى ٢٢ شهيدا صحفيا وعدد شهداء الصحافة بغزة إلى ٢٣٢ شهيدا صحفيا

وفجرا استشهدت مواطنة واصيب اثنين من أبناءها باستهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الزهار بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

وارتقى شهيد وإصابات جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين في مدرسة الرمال الإعدادية غرب مدينة غزة.

ونسف جيش الاحتلال عددًا من منازل المواطنين شرقي مدينة غزة.

وسط القطاع

واستشهد الشاب محمد طلال الشعراوي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولته الوصول إلى مركز توزيع المساعدات الأمريكية في محيط جسر وادي غزة وسط القطاع.

وارتقى مساء الخميس اربعة شهداء بقصف الاحتلال منزلا لعائلة غراب جنوب دير البلح وسط القطاع وشهيدان بقصف نقطة شحن هواتف ببلدة الزوايدة وسط القطاع.

جنوب القطاع

واستشهد ١٤ مواطن مساء الخميس وهم ينتظرون المساعدات جنوب المدينة بينهم امرأتان.

وانتشل المواطنون جثمان الشهيد عبد المعين يوسف حرز الله، من منطقة سوق السيارات جنوب خان يونس بعد شهرين عن فقد الاتصال معه

وارتقى شهيد وعدد من المصابين إثر قصف إسرائيلي على خيمة لنازحين في محيط منطقة المسلخ جنوب غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكان ثمانية مواطنين وصلوا شهداء إلى مجمع ناصر من منطقة بني سهيلا شرق خان يونس اثر استهداف عدة منازل بأحزمة نارية وهم ماهر جمعة محمد أبو ديب وزوجته هالة أبو ديب وأبنائهما محمد وقمر ماهر جمعة أبو ديب

والمواطنة نجلاء ابو ديب وابنيها أنس وجنى أيمن جمعة أبو ديب وعمرو محمد جمعة أبو ديب

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ٨٩ شهيدًا (منهم عشرة شهداء انتشال) و ٤٥٣ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية).

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٥٩٥٨٧ شهيدًا بعد اضافة ٢٨٩ شهيد استكملت اللجنة المختصة توثيق استشهادهم و ١٤٣٤٩٨ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم: ٨٤٤٧ شهيدًا ٣١٤٥٧ إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية من شهداء المساعدات ٢٣ شهيد وأكثر من ٦٨ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ١٠٨٣ شهيدًا وأكثر من ٧٢٧٥ إصابة.