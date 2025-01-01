  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: أجواء شديدة الحرارة وجافة في معظم المناطق

الجمعة 25 يوليو 2025 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء شديدة الحرارة وجافة في معظم المناطق



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق رطبا في المناطق الساحلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 4-5 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفا في المناطق الجبلية ودافئ في بقية المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

السبت: يكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق رطبا في المناطق الساحلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 6-7 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق رطبا في المناطق الساحلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 6-7 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق رطبا في المناطق الساحلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 6-7 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذر الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً إلى 4 مساءً، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، كما دعت إلى اتباع التعليمات الصادرة من جهاز الدفاع المدني.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر إسرائيلية تكشف تعديلات حماس على مقترح الهدنة المُرتقب

إسرائيل تقرر توسيع عملياتها بغزة ..

ويتكوف يلتقي رئيس الوزراء القطري في إيطاليا

مصر: جار اليوم إدخال 180 شاحنة مساعدات مختلفة إلى قطاع غزة

رغم اعادة وفد التفاوض من الدوحة..مسوؤل إسرائيلي: رد حماس كان إيجابيا

حكومة نتنياهو توعز بتسريع دخول المساعدات : العالم لم يعد يصدق عدم وجود مجاعة بغزة

اصابة 9 مستوطنين في عملية دهس في منطقة مفترق بيت ليد قرب نتانيا..

الأخبار الرئيسية

كندا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر أمام الأمم المتحدة

الخارجية الأمريكية: وحماس تتصرف بسوء نية ولا ترغب في التوصل إلى صفقة..

ادارة ترامب ترفض بشدة قرار ماكرون الاعتراف بدولة فلسطينية: متهور ويخدم حماس

حماس مصدومة من تصريحات ويتكوف وتؤكد حرصها على استمرار المفاوضات..

بريطانيا: نتشاور مع فرنسا وألمانيا حول كيفية وقف قتل اسرائيل الفلسطينيين في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية