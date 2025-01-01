الطقس: أجواء شديدة الحرارة وجافة في معظم المناطق

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق رطبا في المناطق الساحلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 4-5 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفا في المناطق الجبلية ودافئ في بقية المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

السبت: يكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق رطبا في المناطق الساحلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 6-7 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق رطبا في المناطق الساحلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 6-7 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق رطبا في المناطق الساحلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 6-7 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذر الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً إلى 4 مساءً، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، كما دعت إلى اتباع التعليمات الصادرة من جهاز الدفاع المدني.