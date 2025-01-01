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انخفاض على أسعار الذهب عالمياً

الخميس 24 يوليو 2025 07:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
انخفاض على أسعار الذهب عالمياً



وكالات - سما-

انخفضت أسعار الذهب، مساء اليوم الخميس، للجلسة الثانية على التوالي، إذ أدى انحسار التوتر التجاري إلى انخفاض الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وسجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية انخفاضًا بنسبة (0.8) بالمئة إلى (3362.35) دولارًا للأوقية (الأونصة), وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضًا (0.9) بالمئة إلى (3367.40) دولارًا.

وفي المعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية واحدًا بالمئة إلى (38.87) دولارًا للأوقية، وتراجع البلاديوم (2.2) بالمئة إلى (1247.68) دولارًا والبلاتين (0.8) بالمئة إلى (1400.18) دولار.

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