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الطقس: أجواء شديدة الحرارة وجافة

الخميس 24 يوليو 2025 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء شديدة الحرارة وجافة



غزة/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق رطبا في المناطق الساحلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 4-5 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفا في المناطق الجبلية ودافئ في بقية المناطق،الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد الجمعة شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق رطبا في المناطق الساحلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 4-5 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم السبت شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق رطبا في المناطق الساحلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 6-7 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق رطبا في المناطق الساحلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 7-8 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً الى 4 مساءً، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. 

وأهابت بالمواطنين اتباع التعليمات الصادرة من جهاز الدفاع المدني الفلسطيني.

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